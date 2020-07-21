Експерти назвали країну, яка виграє від пандемії коронавірусу



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Економіка Німеччини буде процвітати після пандемії, вважають експерти

На думку експертів, США і Китай накопичили занадто багато боргів

Економіка Німеччини буде процвітати після пандемії, країна показала свої сильні сторони і зможе виграти від коронавірусу, на відміну від Китаю і США.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що США і Китай накопичили занадто багато боргів, у Німеччині ж вони невеликі. Добру ділову репутацію експерти називають захистом для німецького експорту на тлі скорочення світової торгівлі. Більшість працівників у Німеччині зберегли свої робочі місця і зарплати завдяки державній системі неповної зайнятості – компанії отримують виплати за збереження робочих місць при неповному трудовому дні.

Німеччина увійшла в кризу з профіцитом держбюджету, влада змогла направити прямі виплати сім'ям, скоротити податки, видати кредити бізнесу, загальний обсяг допомоги становив 55% ВВП.

Експерти відзначають, що країна також погодилася виділити фінансову допомогу сусіднім європейським державам. На відміну від багатьох інших країн, Німеччина в стані подолати всі кризові явища, стверджує видання.

Очікується, що ВВП країни скоротиться на 6,% в 2020 році через наслідки, викликані пандемією. У першому кварталі економіка впала на 2,2% в порівнянні з останніми трьома місяцями 2019 року.

Експерти відзначають, що вирішальне значення матимуть темпи відновлення попиту на німецькі товари.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Коронавірус в Україні

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Одужали 3400

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