  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Експерти назвали країну, яка виграє від пандемії коронавірусу

    • Розсилка
    Економіка Німеччини буде процвітати після пандемії, вважають експерти - Експерти назвали країну, яка виграє від пандемії коронавірусу
    Економіка Німеччини буде процвітати після пандемії, вважають експерти

    На думку експертів, США і Китай накопичили занадто багато боргів

    Економіка Німеччини буде процвітати після пандемії, країна показала свої сильні сторони і зможе виграти від коронавірусу, на відміну від Китаю і США.

    Про це пише The New York Times.

    Зазначається, що США і Китай накопичили занадто багато боргів, у Німеччині ж вони невеликі. Добру ділову репутацію експерти називають захистом для німецького експорту на тлі скорочення світової торгівлі. Більшість працівників у Німеччині зберегли свої робочі місця і зарплати завдяки державній системі неповної зайнятості – компанії отримують виплати за збереження робочих місць при неповному трудовому дні.

    Німеччина увійшла в кризу з профіцитом держбюджету, влада змогла направити прямі виплати сім'ям, скоротити податки, видати кредити бізнесу, загальний обсяг допомоги становив 55% ВВП.

    Експерти відзначають, що країна також погодилася виділити фінансову допомогу сусіднім європейським державам. На відміну від багатьох інших країн, Німеччина в стані подолати всі кризові явища, стверджує видання.

    Очікується, що ВВП країни скоротиться на 6,% в 2020 році через наслідки, викликані пандемією. У першому кварталі економіка впала на 2,2% в порівнянні з останніми трьома місяцями 2019 року.

    Експерти відзначають, що вирішальне значення матимуть темпи відновлення попиту на німецькі товари.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551
    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    США економіка Німеччина Китай ВВП криза епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ