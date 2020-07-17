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    Економіка та фінанси

    Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2»

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    <p>США напередодні включили &laquo;Північний потік-2&raquo; і &laquo;Турецький потік&raquo; у закон про санкції</p> - Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2»

    США напередодні включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції

    У МЗС Німеччини наголосили, що європейська енергетична політика проводиться не у Вашингтоні, а в Європі

    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував наміри Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2»

    Про це йдеться у повідомленні Федерального уряду Німеччини.

    Маас наголосив, що європейська енергетична політика проводиться не у Вашингтоні, а в Європі, тому Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій проти «Північного потоку-2».

    «Оголошуючи санкції, під які також потрапляють європейські компанії, уряд США нехтує правом і суверенітетом Європи вирішувати, де і як ми отримуємо енергію», - заявив він.

    Крім того, глава німецького МЗС вважає неправильним введення санкцій проти партнерів.

    «Нам потрібна спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. Ці зусилля ще більше ускладнюються сьогоднішнім рішенням США», - додав Маас.

    Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео 15 липня оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу «Північний потік-2» до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій».

    Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням «Північного потоку-2» або «Турецького потоку».

    Раніше Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

    На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

    У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

    Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

    Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

    МЗС енергетика США Німеччина міністр санкції Турецький потік уряд Північний потік-2
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