Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2»



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США напередодні включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції

У МЗС Німеччини наголосили, що європейська енергетична політика проводиться не у Вашингтоні, а в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував наміри Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2»

Про це йдеться у повідомленні Федерального уряду Німеччини.

Маас наголосив, що європейська енергетична політика проводиться не у Вашингтоні, а в Європі, тому Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій проти «Північного потоку-2».

«Оголошуючи санкції, під які також потрапляють європейські компанії, уряд США нехтує правом і суверенітетом Європи вирішувати, де і як ми отримуємо енергію», - заявив він.

Крім того, глава німецького МЗС вважає неправильним введення санкцій проти партнерів.

«Нам потрібна спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. Ці зусилля ще більше ускладнюються сьогоднішнім рішенням США», - додав Маас.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео 15 липня оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу «Північний потік-2» до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій».

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням «Північного потоку-2» або «Турецького потоку».

Раніше Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.