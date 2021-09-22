Експерти назвали озимі культури, які найвигідніше засівати цієї осені

У цьому сезоні озимі культури користуються попитом в аграріїв

Експертка радить перевіряти якість насіння зернових культур на наявність зараженості фузаріозом

За прогнозами «Насіннєвої асоціації України», наступного сезону найбільш рентабельними культурами будуть озимий ріпак, соняшник, кукурудза і соя. Про це йдеться у статті опублікованій на Latifundist.com.

«У цьому сезоні озимі культури дуже затребувані у аграріїв, в тому числі і пшениця. Попри наявність стабільних обсягів власного виробництва, запит на високопродуктивні сорти зростає», – повідомила виконавча директорка «Насіннєвої асоціації України» Сюзанна Григоренко.

Проте експертка радить перевіряти якість насіння зернових культур на наявність зараженості фузаріозом.

Також вона зазначає, що аграріям варто стежити за зволоженістю ґрунту, особливо в південних областях.

«Один зі способів мінімізації ризиків вирощування с/г культур, пов’язаних з недостатньою кількістю вологи в ґрунті, – це зрошення. Використовуючи системи зрошення, можна значно збільшити врожайність вирощуваних культур. Наприклад, врожайність озимої пшениці – удвічі, кукурудзи – від 3 до 3,5 раза, сої – у 2,5 раза, картоплі – в 1,5-2 раза», – вважають фахівці компанії «Variant Irrigation».

Як зазначає керівник відділу насіння компанії «Ерідон» Андрій Бойко, ухвалюючи рішення щодо осінньої посівної кампанії, аграрії насамперед будуть враховувати власну економіку вирощуваних культур.

«У цьому році ми спостерігаємо позитивну динаміку по площі посіву озимого ріпаку, хоча офіційна статистика наразі все ще показує посівну площу на рівні минулого року, на нашу думку, ріпаку цього року посіють на 10-30% більше в залежності від регіону», – підсумовує він.

До слова, Україна зібрала рекордний урожай зерна, але в Держезерві критично низькі запаси.

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