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    Цьогоріч в Україні урожай пшениці – рекордний

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    Вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж торік - Цьогоріч в Україні урожай пшениці – рекордний
    Вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж торік
    Фото з відкритих джерел

    Аграрії продовжують збирати пшеницю, але вже намолотили більше, ніж торік

    В Україні вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, це більше, ніж за весь сезон торік. Про це під час засідання уряду 18 серпня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише GreenPost.

    «В Україні триває збір зернових і зернобобових культур. І цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності порівняно з минулими роками», – сказав Шмигаль.

    За його словами, вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому. За минулий рік було намолочено 25 млн тонн пшениці.

    «Для того аби зробити аграрний сектор ще більш конкурентоспроможним і зручним для учасників ринку, ми працюємо над створенням Аграрного реєстру. Це новий рівень (взаємин – ред.) між державою та сільгоспвиробником, що базується на принципах прозорості, зручності та доступності», – сказав Шмигаль.

    Нагадаємо, Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

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    Теги: аграрії урожай Денис Шмигаль
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    Цьогоріч в Україні урожай пшениці – рекордний