Україна зібрала рекордний урожай зерна, але в Держезерві критично низькі запаси

На підприємствах Держрезерву досі зберігається зерно врожаїв 1999-2018 років, що значно перевищує затверджені терміни зберігання – два роки

На сьогоднішній день запаси зерна у Держрезерві знаходяться на критичному рівні

Запаси зерна у Держрезерві наразі перебувають на критично низькому рівні через відсутність фінансування. Про це «Укрінформу» заявили у Державному агентстві резерву України.

«Через відсутність фінансування на поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву із загального фонду державного бюджету протягом останніх 10 років, на сьогоднішній день запаси зерна знаходяться на критичному рівні. Асигнування загального фонду бюджету на поповнення запасів державного резерву, у тому числі зерна нового врожаю, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» не передбачені», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на підприємствах Держрезерву зберігається зерно врожаїв 1999-2018 років, що значно перевищує затверджені терміни зберігання – два роки. У відомстві звернули увагу, що у 2021 році єдиним джерелом асигнувань залишаються надходження спеціального фонду державного бюджету від реалізації матеріальних цінностей Держрезерву.

«Станом на 01 вересня 2021 року фактичні надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву становили 215,5 млн грн, з яких асигнування на накопичення – 193,9 млн грн. Навіть для виконання в повному обсязі плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2021 рік Держрезерву необхідні додаткові асигнування загального фонду бюджету в сумі 565,7 млн грн», – наголошується у коментарі.

В Агентстві також наголосили, що кожного року направляють звернення до Міністерства економіки України щодо виділення коштів для поновлення та освіження матеріальних цінностей державного резерву.

«Такий стан справ з державним матеріальним резервом України може призвести до того, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій, уряд не буде мати джерел для надання допомоги економіці України, що є потенційною загрозою національній безпеці держави», – попередили у відомстві.

Раніше стало відомо, Україна зібрала рекордний урожай зерна. Уряд каже, що це його заслуга.

Зазначимо, в Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за часів незалежності.

До слова, за підсумками жнив, на Черкащині зібрали 2 млн тон ранніх зернових та зернобобових. Це у 2,5 раза більше, ніж посушливого минулого року. Обласна влада планує збільшити залучення інвестицій у перероблення продукції рослинництва.