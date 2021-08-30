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    Урожай-2021. Українські та литовські аграрії жорстко руйнують міфи про великого господарника Лукашенка

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    В Україні урожай зернових цього року буде рекордним - Урожай-2021. Українські та литовські аграрії жорстко руйнують міфи про великого господарника Лукашенка
    В Україні урожай зернових цього року буде рекордним
    Фото: agronews.ua

    У Мінсільгоспі Білорусі скаржаться на падіння врожайності через холодну весну і спекотне літо

    Показники врожайності зернових України і Литви суттєво перевищують досягнення білоруських сусідів, повідомляє Хартія’97.

    Цього року Україна планує зібрати рекордний урожай зерна – 80-82 млн тонн. При цьому, середня врожайність пшениці в Україні наразі складає 46,2 ц/га, ячменю – 41 ц/га. За даними Міністерства економіки України, досягти таких результатів вдалося завдяки підвищенню ефективності праці, яка зросла на 18% у порівнянні із минулим роком. Високі показники врожайності цього року продемонстрували не тільки аграрії України, відомої своїми родючими черноземами, а і литовські сільгоспвиробники, які вже зібрали рекордну кількість зернових – 6,93 млн тонн при середній урожайності 48,7 ц/га.

    На тлі цих досягнень доволі скромно виглядають показники білоруських сільгоспвиробників, які цього року зібрали 6,3 млн тонн зерна при середній врожайності 30,5 ц/га (у 2020 році – 37,3 ц/га). Міністерство сільського господарства і продовольства Білорусі пояснює падіння врожайності довгою та холодною весною, а також рекордно високими температурами влітку.

    Раніше в Українській зерновій асоціації визнали, що через зменшення населення України та відповідно менший попит на продовольство всередині країни, виграють експортери. Товар можна вивозити на ринки Південно-Східної та Південної Азії, які ростуть.

    До слова, експерт розповів, щому в Україні на державному рівні потрібно врегулювати питання вирощування генетично модифікованої сої.

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    Теги: Білорусь зерно аграрії пшениця Литва урожай
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    Урожай-2021. Українські та литовські аграрії жорстко руйнують міфи про великого господарника Лукашенка