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    Економіка

    Експорт соняшнику з України йде на історичний рекорд

    Український соняшник іде на рекорд - Експорт соняшнику з України йде на історичний рекорд
    Український соняшник іде на рекорд
    фото з івдкритих джерел

    Показники експорту стали рекордом для галузі за більш ніж 20 років

    Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт олії у звітному місяці, повідомляє ІА «АПК-Інформ».

    Суттєве навантаження на логістику та багатотижневі черги на західних переходах значно збільшують термін доставки сировини до кінцевих покупців та трохи стримують темпи відвантаження соняшнику з країни. Але, попри логістичні складнощі, в червні темпи експорту поки що тільки ростуть і за підсумками майже 3 тижнів уже склали близько 365 тис. тонн.

    Усього з початку поточного сезону (1 вересня-20 червня) з України було експортовано майже 895 тис. тонн олійної, що в 5 разів перевищує показник за 10 місяців 2020/21 МР та стало рекордом для галузі за більш ніж 20 років.

    Варто зазначити, що наближення нового врожаю ріпаку в Європі та Україні поки що тисне лише на вартість українського соняшнику, а можливе зниження саме обсягів експорту, ймовірно, можемо спостерігати не раніше липня.

    Враховуючи поточні реалії, аналітики ІА «АПК-Інформ» підвищили прогноз експорту українського соняшнику у 2021/22 МР до 1,3 млн тонн, що в 7 разів перевищить показник попереднього сезону та може стати історичним максимумом для країни.

    «Однак в міру збільшення навантаження на логістику через відвантаження з України зернових та ріпаку нового врожаю подальші коригування прогнозу не виключаються», – зазначають експерти.

    Раніше повідомлялося, що український експорт з початком агресії зменшився вдвічі.

    Днями стало відомо, що Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца.

    Нагадаємо, сьогодні власники мережі АТБ попередньо оцінили збитки, отримані під час війни в «мільярди гривень». Через проблеми з логістикою вони намагаються укладати договори з місцевими виробниками.

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    Теги: росія окупанти експорт війна рекорд Україна окупація #stoprussia
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    Експорт соняшнику з України йде на історичний рекорд