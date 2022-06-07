  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії
рус
    Економіка

    РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії

    Попит азіатських споживачів зростає - РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії
    Попит азіатських споживачів зростає
    фото з відкритих джерел

    «Транснефть» збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується до головного східного порту

    На тлі європейського ембарго Російська Федерація наростила експорт нафти в азіатському напрямку. Про це повідомляє Reuters.

    Видання з посиланням на джерела пише, що Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити зростаючий попит азіатських споживачів.

    Російська «Транснефть» вже збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується в Козьміно по своєму трубопроводу «Східний Сибір – Тихий океан», на 70 тис. барелів на добу. У самій компанії не відповіли Reuters на коментарі.

    Крім того, планується доставляти додатково 80 тис. барелів на добу в Козьміно залізницею. Цей порт потенційно може збільшити завантаження до 1,1 млн барелів на добу.

    Нагадаємо, Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

    Читайте також:
    Теги: нафта росія окупанти експорт війна ембарго Україна порт окупація Сибір #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії