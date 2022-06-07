РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії

«Транснефть» збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується до головного східного порту

На тлі європейського ембарго Російська Федерація наростила експорт нафти в азіатському напрямку. Про це повідомляє Reuters.

Видання з посиланням на джерела пише, що Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити зростаючий попит азіатських споживачів.

Російська «Транснефть» вже збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується в Козьміно по своєму трубопроводу «Східний Сибір – Тихий океан», на 70 тис. барелів на добу. У самій компанії не відповіли Reuters на коментарі.

Крім того, планується доставляти додатково 80 тис. барелів на добу в Козьміно залізницею. Цей порт потенційно може збільшити завантаження до 1,1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

Читайте також: