Ціна газу під час війни. Які тарифи запровадить уряд з 1 травня

Влада вперто приховує реальну собівартість видобутого в Україні газу

30 квітня закінчується термін дії річних фіксованих тарифів на газ. Нагадаємо, ціна газу для більшості українців з травня 2021 року складала біля 8 грн (з ПДВ і без вартості доставки). Проте досі уряд офіційно не оприлюднив нову ціну.

За даними джерел «Главкому» у Кабінеті міністрів, питання вже вирішено. Ціни на газ з 1 травня 2022 року не зміняться: для теплокомунального сектору вона становитиме 7,42 грн за один кубометр газу (з ПДВ, без вартості доставки), для населення – на рівні 8 грн.

При цьому ціна газу на травень для промислових підприємств на Українській енергетичній біржі перевищила 30,6 тис грн за тис. кубометрів (30,6 грн за куб). Без державного втручання, відповідно до закону про ринок газу, такою вона мала би стати і для побутових споживачів. Відмова від регулювання ціни на газ – одна з ключових підвалин функціонування вільного ринку. Але у дійсності ринкова ціна для українців наразі є непідйомною. Війна також стримує уряд від подальшої лібералізації ринку.

Що пропонує енергетичний бізнес уряду?

Питання, як стримати ціни на газ у наступний період (з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року) з мінімальною шкодою для споживачів і ринку, обговорювалися на круглому столі, організованому бізнес-ком'юніті енергетичних компаній Energy Club. Експерти та учасники газового ринку, разом з представниками підприємств теплокомуненерго, сформулювали пропозиції для уряду.

«Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо нормальну пропозицію від НАК «Нафтогаз України» щоби скоригувати тарифи для виробників тепла», – висловив сподівання представник Асоціації міст України Олег Гарник.

Відмовитися від прив’язки до європейського хабу

Через зупинку багатьох підприємств в Україні різко скоротилися обсяги споживання газу. У 2021 році підрозділ «Нафтогазу» «Нафтогаз Трейдинг» уклав трирічні угоди на постачання газу підприємствам теплокомуненерго за ринковою ціною при умові індексації раз на рік з урахуванням котирувань на європейському хабі NCG та курсу валют. Ціна на перший рік становила 7,42 грн за один кубометр газу (з ПДВ, але без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

«Главком» писав про те, що попри війну обсягів власного видобутку газу поки що вистачає для потреб України. З огляду на те, що собівартість власного газу у рази менша, ніж ціна на європейських хабах, цілком логічно було би відмовитися від прив’язки цін до європейського хабу.

«Наявність різних цін на газ призводить до певних маніпуляцій з боку недобросовісних тепловиків з метою отримання штучних надприбутків», – пояснює директор департаменту регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП Руслан Овчаренко.

Для населення у 2021 році був запроваджений річний фіксований тарифний план, що діє з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го. Всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на річні контракти на газ із фіксованою ціною: для більшості споживачів – на рівні 8 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості доставки).

Зробити «Нафтогаз» виконавцем спеціальних обов’язків

Під час опалювального сезону 2021/2022 років, попри різке зростання вартості енергоносіїв у світі, в Україні ціни на газ для теплопостачальних підприємств та тарифи на їхні послуги регулювалися відповідно до Меморандуму, підписаного між центральною владою, керівництвом «Нафтогазу України» та місцевою владою. Але учасники круглого столу запевняють, що подібна модель непридатна для наступного опалювального сезону: тепер органи місцевого самоврядування позбавлені джерел фінансування, які мали до війни, не зможуть взяти на себе фінансові проблеми виробників тепла. «У них тепер інші пріоритети: фінансування тероборони, вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Місцева влада не зможе забезпечити підтримку підприємств теплокомуненерго», – переконаний Олег Гарник.

Тому, з огляду на те, що газом власного видобутку, собівартість якого становить близько $50 (тобто майже в 20 разів менше ніж на Українській енергетичній біржі), розпоряджається «Нафтогаз України», пропонується, задля стримування росту цін, визначити саме «Нафтогаз» постачальником спеціальних обов’язків (ПСО). Це гарантуватиме, що споживачі (побутові, бюджетні організації) платитимуть за газ не більше 6 грн за куб (без ПДВ). Водночас газовидобувні компанії працюватимуть з прибутками. Відпаде необхідність підписувати меморандуми між центральною владою та місцевою з метою примусити останню фінансово дотувати підприємства теплокомуненерго через високі ціни на газ.

«Я звернувся до прем’єра з пропозицією негайно затвердити постановою Кабміну механізм покладання спеціальних обов’язків для всіх сегментів споживання в умовах воєнного часу. А після воєнного часу, мабуть, буде введено надзвичайний стан. Але прем’єр категорично проти введення режиму ПСО», – пояснює ситуацію нардеп, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. На його думку, «закон про ринок газу зобов’язує порахувати собівартість видобутку власного газу, зробити баланс, тобто запровадити повністю прозорий розподіл ресурсу. Але цього ніхто не хоче виконувати».

Ключові пропозиції учасників газового ринку:

– Розробити прогнозний помісячний баланс видобутку та споживання природного газу в Україні на період з травня 2022 року по квітень 2023-го. Щомісяця баланс повинен оновлюватися. Прогноз обсягів видобутку повинен враховувати втрати видобутку на родовищах, розташованих на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій.

У той же час, баланс не повинен враховувати навмисного зменшення видобутку газу з 1 березня 2022 року. «Мені неофіційно відомо, що приватні компанії скорочують видобуток газу через зміну ставок рентної плати та зміни правил нарахування рентної плати у зонах, де не йдуть бої, – повідомив колишній топменеджер видобувних компаній Євген Палєнка. – Баланс потрібно зробити, щоби побачити, чи можемо ми використовувати лише свій видобуток газу – можливо, завдяки зниженню температури опалення чи з допомогою інших інструментів. Чи, можливо, нам потрібно буде імпортувати газ, потрібно вирахувати обсяги і як це зробити».

– Визначити помісячний та сумарний дефіцит природного газу у період травня 2022 року по квітень 2023 року та робити щомісячне оновлення балансу.

– Визначити «Нафтогаз України» виконавцем спеціальних обов’язків (ПСО). З метою стабілізації ціни на природний газ, зобов'язати «Нафтогаз України» продавати газ за ціною 6 тис. грн за тисячу кубометрів (без ПДВ) будь-якому кінцевому споживачу газу та трейдеру, який постачає газ побутовим споживачам та входить у балансуючу групу «Нафтогазу України» на умовах стовідсоткової передоплати.

Хоча ідею передплати підтримують не всі. Президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук категорично проти.

«Попередня оплата – це шлях у нікуди. Тоді потрібно, щоби і споживачі також оплачували послуги наперед, а це неможливо, адже люди залишилися без роботи, рівень платежів впав. Не розумію, навіщо під час війни утримувати таку структуру, як «Нафтогаз України», і витрачати на її утримання 6 млрд грн на рік. Можна зекономити, якщо торгівлю газом передати в «Укргазвидобування» та на газову біржу», – пояснює він.

Директор КП «Київтеплоенерго» В’ячеслав Бінд також зазначає, що жодне комунальне підприємство не зможе зробити передоплату. «Ми виставляємо рахунки і лише через два місяці отримуємо кошти. Фінансова спроможність підприємств не забезпечує передоплату», – підсумував він.

Такої ж позиції дотримується й представник державного Регулятора – НКРЕКП. «Попередня оплати за газ – це утопія для наших теплових підприємств. Це бачення нашого департаменту», – зазначає Руслан Овчаренко.

– Зобов'язати «Нафтогаз» купувати видобутий в Україні газ за ціною 5 800 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ) на умовах 100% оплати по 5 число місяця постачання цього об’єму газу, з можливістю коригування об’ємів продажу газу протягом місяця, коли здійснюється постачання.

«Думаю, що ціна близько $200 доларів за тисячу кубометрів (це орієнтовно 6 тис. грн без ПДВ) – збалансована і дозволятиме нашим компаніям видобувати газ і проводити розвідку нових запасів. Кажу як людина, яка більше 20 років відпрацювала у цій галузі. Думаю, така ціна буде підйомна для усіх споживачів і можемо розраховувати, що вони зможуть оплачувати спожитий газ», – зазначає Євген Палєнка.

– Встановити ціни природного газу для розрахування рентної плати на видобуток газу для видобувних підприємств на рівні 5 800 грн за тис. кубометрів та застосування ставок рентної плати, які діяли на 01.01.2022 для будь-якого обсягу природного газу, який підприємство продає «Нафтогазу України» для виконання спеціальних обов’язків.

– Для балансування дефіциту газу з травня 2022 року по квітень 2023 року використовувати залишки природного газу «Нафтогазу України» у підземних газових сховищах (ПСГ), наявні станом на 01.05.2022. Просити країни-партнери надати «Нафтогазу» допомогу у вигляді поставок газу через LNG термінали для закачування у підземні сховища протягом червня-жовтня 2022 року. Просити також про постачання газу в Україну протягом листопада 2022 року – березня 2023 року в об’ємах розрахованого дефіциту. Гроші, отримані «Нафтогазом» від реалізації газу, отриманого від країн-партнерів, надалі використовувати на закупівлю газу для опалювального сезону 2023-2024 років.

– Заборонити протягом 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року експорт газу, видобутого в Україні та імпортованого (розмитненого) на митну територію України. Заборона не стосується газу, який знаходиться у підземних сховищах, але не пройшов експортне митне оформлення.

– Встановити для всіх постачальників природного газу максимально граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 7 800 грн за тис. кубометрів (з ПДВ).

– Зробити перерахунок тарифів на розподіл газу з урахуванням ціни газу на рівні 6 тис. грн (без ПДВ).

– Перерахувати та встановити єдині тарифи для кожного підприємства теплокомуненерго, фіксовані з травня 2022 року по квітень 2024 року, на постачання гарячої води та теплової енергії з врахуванням оновлених тарифів на розподіл газу та ціни на газ на рівні 6 тис. грн (без ПДВ).

– Під особисту відповідальність керівника обласної державної адміністрації (чи військової обласної адміністрації) кожної області до 31 серпня 2022 року розробити та ввести в дію плани з фінансування платежів за газ підприємствами теплокомуненерго із застосуванням фінансування (або кредитування) з місцевих бюджетів, отримання короткострокового (до 8 місяців) банківського кредитування тощо.

«Ринок газу – це повний блуд»

Головна інтрига – чи виконає уряд вимогу оприлюднити собівартість газу власного видобутку, обсягів якого нині вистачає не лише для побутових споживачів, але й для промисловості. «Ключовий момент у відновлені ПСО: закон про ринок газу вимагає розрахувати собівартість газу суб’єкта, на якого покладаються спеціальні обов’язки (пропонується призначити «Нафтогаз», – «Главком»). І саме тому що не хочуть розголошувати реальну собівартість видобутого в Україні газу, вигадують меморандуми, якийсь ринковий паритет. Все задля того, щоб ми з вами не отримали відповідь на питання, яка собівартість українського газу», – підсумовує Олексій Кучеренко.

Депутат переконує: «Вже і європейці зрозуміли, куди вони нас завели зі спотовим ринком газу, і вони не знають, як вирулити назад. Тепер і у них буде державне регулювання цін на газ, на енергоносії протягом тривалого часу. Вже бачимо, що вся німецька еліта корумпована цим ринком газу. Ви що, не розумієте, що там відбувається? В будь-який момент «Газпром» дістане компромат на будь-якого чиновника з ринку газу чи з «Північного потоку-2». Нам потрібно визнати: ринок газу, який нам насаджували сім років – це повний блуд».

Наталка Прудка, «Главком»