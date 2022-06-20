Експорт зерна в умовах війни

В Україні через російську агресію заблоковано величезні обсяги зерни

Уряд має серйозно поставитись до продовольчої проблеми

Впевнений, що це уже зроблено.

Рішенням Уряду створено оперативну группу, до складу якої ввійшили представники компетентних органів влади (митниця, прикордонна служба, інші контролюючі органи), АСМАП, представники основних зернотрейдерів. Очолює групу профільний віце-прем’єр. Створено Координаційний центр, який у цілодобовому режимі супроводжує вирішення проблем вивезення зерна. У кожному компетентному органі влади визначено посадову особу на рівні заступника керівника, що несе персональну відповідальність за експорт зерна за напрямком свого відомства. Збільшено територію пунктів пропуску на кордоні. Таких, як наприклад, МПП «Ягодин», поруч з яким знаходиться термінал з ресурсом перевантажувальних робіт до 1 тис. авто на добу. Спільно з Урядом Польщі (Словаччини, Румунії) прийнято рішення про спільний митний контроль та виконання необхідних митних формальностей. Наприклад, зерновози України приходять в термінали на кордоні, де під митним контролем йде перевантаження у зерновози суміжної країни. В зони митного контролю заборонено доступ представників правоохоронних органів, що не мають компенцій щодо митного контролю та митного оформлення.

Хоча, зробити це необхідно не тільки щодо експорту зерна. Але, це тема для іншої розмови.

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Джерело: блог Анатолія Макаренка

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