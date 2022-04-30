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    Економіка та фінанси

    Український експорт з початком агресії зменшився вдвічі – НБУ

    Імпортні показники країни впали ще більше, аніж експортні - Український експорт з початком агресії зменшився вдвічі – НБУ
    Імпортні показники країни впали ще більше, аніж експортні

    Імпорт у квітні зменшився на понад 60%

    У березні 2022 року обсяги експорту товарів з України зменшилися на 52,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При скорочення імпорту товарів у країну становить 65,2%, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

    Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54,7% переважно через скорочення експорту зернових (на 53,5%). Обсяги експорту товарів становили 2,3 млрд доларів.

    Обсяги імпорту товарів становили 2,0 млрд доларів. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 4,5%. Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75,9%

    Дефіцит торгівлі послугами оцінено на рівні 502 млн доларів, експорт послуг скоротився на 18,8%, тоді як імпорт послуг, за оцінками, збільшився в 1,6 раза. Основним чинником зростання імпорту послуг стали витрати осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – зростання становило 3,2 раза.

    За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1,4 млрд доларів.

    Днями стало відомо, що Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца.

    Нагадаємо, сьогодні власники мережі АТБ попередньо оцінили збитки, отримані під час війни в «мільярди гривень». Через проблеми з логістикою вони намагаються укладати договори з місцевими виробниками.

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    Теги: росія тарифи експорт імпорт Україна порт уряд кордон НБУ
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    Український експорт з початком агресії зменшився вдвічі – НБУ