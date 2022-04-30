АТБ озвучила масштаби своїх втрат під час війни

Мережа зупинила роботу двох сотень магазинів під час війни, два ключові розподільчі центри компанії зруйновані, один в окупації

В одному лише Київському регіоні внаслідок російського вторгнення мережа магазинів АТБ втратила два ключових розподільчі центри. Як повідомив в інтерв’ю Forbes голова ради директорів корпорації, гендиректор Борис Марков, у ході бойових дій був повністю зруйнований центр на 25 000 кв. м, ще один – наполовину. Обидва розподільчі центри обслуговували Київську, Чернігівську області та центральну Україну.

Ще один розподільчий центр, який знаходиться на території Херсонської області, з перших днів війни потрапив на непідконтрольну територію. А харківський центр через близькість до бойових дій працює на 20–30% від своєї потужності.

Зараз мережа вимушена переключитися на ті розподільчі центри, які лишилися. Вони працюють з екстремальним навантаженням – в 1,5 раза вище, ніж пікове навантаження на Новий рік.

«Ми були вимушені призупинити роботу близько 200 магазинів. Частково тому, що вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій або через неможливість доставки товару. Частково через те, що наша логістика в перші дні переходила на нові рейки», – каже Борис Марков.

За його словами, попередні оцінки збитків становлять мільярди гривень. Частина товарів мережі була знищена на складах аутсорсерів, і досі немає інформації про обсяги втраченого. Частину товару розграбували в магазинах на окупованих територіях, до яких керівництво компанії не має доступу. Магазинів, які після ушкоджень потребують капітальної реконструкції – десятки.

Як повідомлялося, на Київщині російські окупанти розкрадали товари в магазинах та нищили торгівельне обладнання.

Нагадаємо, у кінці квітня мережа магазинів «Сільпо» відновила роботу 18 супермаркетів у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові.