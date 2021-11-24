Енергокриза: чи можливий імпорт електроенергії з Росії? Представник уряду прояснив ситуацію

Ймовірність закупки струму в країні-агресорці дуже низька, хоча дефіциту там немає – Бойко

Політичні заяви росіян свідчать про те, що наразі країна-агресорка не розглядає можливість продавати електроенергію Україні, хоча перетин міждержавних магістралей дозволяє імпортувати в Україну 2400 МВт/год. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

На думку радника, заяви представників РФ про те, що всередині країни наявний дефіцит електроенергії, не є правдивими. «Думаю, жодного дефіциту там немає, бо Росія історично є власником потужної сировинної бази, є одним з найбільших у світі постачальником і вугілля, і газу, вони не залежать від зовнішніх поставок енергоносіїв. Тому це чисто політичне питання, впевнений на 100%», – пояснив Бойко.

Радник голови уряду також додав, що на поточний момент ситуативно прийнятним для України є імпорт електрики з Білорусі, однак він відбувається за відсутності паритетного доступу до ринків, чим принципово відрізняється від тих принципів співробітництва, які матиме Україна із європейськими партнерами після приєднання до енергетичної системи ЄС.

«Коли ми об’єднаємося з Європою – а це планується зробити у 2023 році – комерційні перетоки електроенергії будуть обов’язковою складовою роботи суміжних ринків, які працюють за схожими правилами. Тобто між Україною та ЄС будуть існувати паритетні, на конкурентних засадах, умови роботи, і, відповідно, можуть бути перетоки електроенергії як з України, так і в Україну. У випадку з Білоруссю ключовою відмінністю є відсутність паритетного доступу до ринків. Імпорт з Білорусі на комерційних умовах, на поточний момент є ситуативно прийнятним для обох країн – і для України, і для Білорусі», – зазначив Бойко.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь припинила імпорт електроенергії до України, але невдовзі відновила його.

Зазначимо, право на імпорт електроенергії з Білорусі – 400 МВт на всі години – на добовому аукціоні «Укренерго» виграла нещодавно створена компанія «ТЕТ груп», власником якої став колишній голова «Д.Трейдінг» Віталій Бутенко. Компанія «Д.Трейдінг» була створена енергохолдингом «ДТЕК».