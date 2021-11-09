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    Білорусь спростувала відмову продавати електроенергію Україні

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    Білоруське держоб'єднання переконує, що&nbsp;експорт електроенергії здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань - Білорусь спростувала відмову продавати електроенергію Україні
    Білоруське держоб'єднання переконує, що експорт електроенергії здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань
    фото: pexels.com

    «Біленерго» уточнює, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад

    Білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні. Про це повідомляється у Telegram-каналі підприємства.

    У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.

    «Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – йдеться у повідомленні.

    Напередодні, 8 листопада, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білорусь відмовилася продавати електроенергію Україні, у зв'язку з чим постачання в листопаді не здійснюватимуться. Дані були отримані з листа компанії «Біленерго» учасникам енергетичного ринку.

    Білоруське підприємство пояснило, що лист, який потрапив до ЗМІ, про зміну умов співпраці був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.

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    Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

    Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

    Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі.

    Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

    Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: Білорусь енергетика імпорт електроенергія Україна
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    Білорусь спростувала відмову продавати електроенергію Україні