Білорусь спростувала відмову продавати електроенергію Україні

Білоруське держоб'єднання переконує, що експорт електроенергії здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань

«Біленерго» уточнює, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад

Білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні. Про це повідомляється у Telegram-каналі підприємства.

У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.

«Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 8 листопада, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білорусь відмовилася продавати електроенергію Україні, у зв'язку з чим постачання в листопаді не здійснюватимуться. Дані були отримані з листа компанії «Біленерго» учасникам енергетичного ринку.

Білоруське підприємство пояснило, що лист, який потрапив до ЗМІ, про зміну умов співпраці був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.

Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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