Енергоринок втрачає ліквідність через цінові маніпуляції – «Центр Разумкова»

Якщо дефекти ринку не будуть виправлені у найближчі місяці, то слід очікувати зростання ризиків щодо стабільного енергозабезпечення економіки України

Втрата ліквідності енергоринку має місце через цінові маніпуляції, які були спричинені численними змінами до нормативно-правової бази.

«Як тільки ухвалюють зміни до Правил ринку, одразу ми спостерігаємо серйозні коливання і провали на рику. Є прямий зв'язок між втручанням в ринок і ціновими коливаннями», – заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ході дискусії на платформі «Центру Разумкова» 21 травня.

Він звернув увагу на те, що проведений математичний аналіз дає підстави стверджувати, що втрата ліквідності енергоринку має місце через цінові маніпуляції, які були спричинені численними змінами до нормативно-правової бази; суттєвою різницею між цінами в кожному із сегментів; покладанням спеціальних обов’язків; відсутністю ринку допоміжних послуг, зволіканням із запровадження дієвого механізму моніторингу та штрафів.

Омельченко зазначив, що комплекс описаних вище обставин призводить до поступової втрати ліквідності оператора системи передачі НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом» та інших генеруючих компаній, а також до згортання сектору ВДЕ.

«Втрата фінансової спроможності енергогенеруючих компаній, з огляду на глобальну кліматичну політику, загрожує нашій державі ізоляцією від глобальних ринків збуту», – відзначив директор енергетичних та інфраструктурних програм ЦР.

За словами Омельченко, якщо дефекти ринку не будуть виправлені у найближчі місяці, то слід очікувати зростання ризиків щодо стабільного енергозабезпечення економіки України через швидке зменшення фінансових можливостей.

«Також виникне загроза перспектив інтеграції України із ENTSO-E. На сьогодні стоїть питання підготовки до осінньо-зимового періоду: як можна увійти в ремонтні роботи і забезпечитись пальним в умовах наявних цін», – резюмував експерт.

Він наголосив, що оптові ціни на електроенергію в Україні зараз значно нижче, ніж в Європі. Якщо в січні-квітні 2021 року вони були нижчими на 30-40% від європейських.

Нагадаємо, адміністративне втручання і маніпуляції трейдерів на оптовому ринку призвели до рекордних збитків всіх державних енергетичних компаній в 2020 році.

Так НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Заборгованість компанії складає близько 30 млрд грн, з який понад 11 млрд грн – борг за участь в балансуючому ринку. Цей борг перед виробниками електричної енергії загрожує зриву підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.