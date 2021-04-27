Оптові ціни на електроенергію в Україні на 30% нижчі за європейські, – експерт

«В Україні оптова ціна на електроенергію – результат адміністративних обмежень»

Початок 2021 року в Україні характеризувався низькими оптовими цінами на електроенергію на ринку «на добу вперед», які істотно нижче аналогічних цін на суміжних ринків ЄС (Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія).

Про це написав радник міністра енергетики, експерт Сергій Чех на своїй сторінці в Facebook.

«У січні ціни на РДН в країнах ЄС були вищі за українські на 26%, в лютому – на 8%, в березні – на 29%, в квітні – на 27%. За даними держкомпанії «Оператор ринку», вартість електроенергії в базовому режимі в об'єднаній енергосистемі України станом на 26 квітня склала 45,61 євро за 1 МВт-год, тоді як в Угорщині – 66,81 євро, Польщі – 66,71 євро, в Румунії – 66,67 євро, в Словаччині – 64,31 євро. Це означає, що ціни на електроенергію в Україні в цей день були на 29 – 32% нижче, ніж в найближчих країнах», – повідомив Чех.

За його словами, в Україні оптова ціна на електроенергію – результат адміністративних обмежень і наслідок того, що реформа енергоринку не привела до лібералізації ринку.

«Нинішній рівень цін на РДН не покриває виробничу вартість видобутку вугілля на державних шахтах», – зазначив експерт.

Радник міністра пояснив, що це викликає необхідність дотацій з держбюджету в вугільну галузь: сума дотацій шахтам зростає з кожним роком і в 2020 році досягла 5 млрд грн, з початку 2021 - вже 626 млн грн.

«При цьому собівартість виробництва товарного вугілля держшахтами оцінюється в 3 928 грн/т (і це при нинішній ціні реалізації в 1 650 грн/т). При такому показнику собівартість генерації струму на ТЕС з використанням вугілля держшахт повинна становити близько 264 коп/кВтг. І тут головна заковика – існуючі обмеження на ринку, так звані «прайс-кепи». Поточна методика «прайс-кепів» і рівень цін на РДН в ОЕС України не покривають необхідний рівень навіть в період дії максимального значення «прайс-кепа» (204,8 коп / кВтг)», – зауважив Чех.

Експерт вважає, що в результаті руйнується вся інфраструктура виробництва і постачання електроенергії, зростають субсидії з держбюджету на шахтарів, накопичуються борги у державних компаній.

«Саме неринковий механізм визначення «ринкових цін» – головна загроза порушенню економічного балансу в паливно-енергетичному комплексі країни. Надія на ринковий принцип формування ціни на електроенергію в Україні з'явиться тільки після того, як Україна, відмовиться від ручного регулювання енергоринку і буде інтегрована з європейською енергомережею», – написав Чех.