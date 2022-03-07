Ціна газу в Європі побила рекорд 2008 року

Ціни на нафту зросли більш ніж на 9%

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до $3 тис. за тисячу кубометрів. Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії. Такі дані оприлюднила Лондонська біржа ICE.

Нагадавши, ціни на нафту зросли більш ніж на 9% у понеділок, 7 березня, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидва еталони підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent – 139,13 долара, а WTI – 130,50 долара.

Нагадаємо, палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів. Як раніше повідомлялося, ціна на нафту марки Brent стрімко зросла, ненадовго сягнувши позначки $139 за баррель.