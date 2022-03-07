Вартість нафти марки Brent побила рекорд з 2012 року

Ціна на популярну марку нафти сягнула $139 за баррель

Ціна на нафту марки Brent стрімко зросла, ненадовго сягнувши позначки $139 за баррель. Про це передає CNN.

Ціна популярної марки нафти Brent стала найвищою з 2012 року, коли вона становила $128. Більшою вона була лише у 2008 році – $143.

«Це стало драматичним початком ще одного бурхливого тижня після того, як Білий дім заявив, що обговорює ембарго на російську нафту, розпалюючи побоювання щодо поставок до і без того неспокійному ринку», передає CNN.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена та її союзники ведуть переговори про заборону імпорту російської нафти, посилюючи тиск, щоби сильніше ударити по третьому за величиною виробнику нафти у світі.

Як повідомлялося раніше, британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України. Shell поширила офіційну заяву, в якій спробувала пояснити мотиви купівлі російської нафти. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з РФ.