Facebook вдвічі збільшить витрати на рекламу



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Компанія подвоїть свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств

Компанія Facebook Inc. заявила про намір збільшити свої глобальні витрати на рекламу, оскільки прагне відновити довіру користувачів після того, як її репутація постраждала через низку помилок у конфіденційності та інших протиріч.

Про це повідомляє Wall street journal.

«Немає сумнівів, що ми припустилися помилок, і ми перебуваємо у процесі їхнього усунення, але ми повинні розповісти цю історію світу як з точки зору довіри, так і з точки зору цінностей», - заявив керівник з маркетингу Facebook Антоніо Лучіо.

Він зазначив, що компанія подвоїть свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств, які займаються кампаніями для таких брендів, як WhatsApp і Instagram.

За словами Лучіо, репутація Facebook постраждала після звинувачень у тому, що її майданчик використовувався для кампанії з дезінформації та з втручання у вибори, а також через критику політики конфіденційності та управління даними.

Компанія Facebook вже почала докладати своїх зусиль до відновлення довіри зі споживачами, додав Лусіо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що більшість зовнішніх акціонерів Facebook - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга.