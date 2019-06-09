Інвестори Facebook хочуть відставки Цукерберга



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Марк Цукерберг

Акціонери вважають, що у Facebook недодатній рівень захисту приатних даних користувачів

Більшість зовнішніх акціонерів Facebook - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Голосування відбулось під час акціонерних зборів компанії минулого місяця. Головна причина критики Цукерберга з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їх думку, політика компанії щодо захисту приватних даних користувачів.

Проте, як зазначає видання, ймовірно це голосування не призведе до негайної зміни керівництва. Причина - дворівнева систему акцій, зігдно з якою кожна акція, яку мають Цукерберг та керівництво компанії, відповідає десятьом голосам при прийнятті рішень. При цьому, які утримують зовнішні акціонери, мають по одному голосу.

«Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакету акції, Цукерберг має 58% голосів в компанії», - пише видання.

«Цукерберга може звільнити лише сам Цукерберг», - резюмували спостерігачі.