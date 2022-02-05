Фермери змушені двічі платити за оренду землі

Українські господарства потерпають від правової колізії

Українські фермерські господарства змушені платити двічі за оренду земельної ділянки – як юридична особа та як фізична особа-підприємець. Про це повідомляє пресслужба Спілки українських підприємців.

«Спілка українських підприємців звертає увагу на правову колізію, яка потребує перегляду земельного законодавства України. Вона пов’язана зі сплатою фермерськими господарствами орендної плати та фіксованого сільськогосподарського податку», – йдеться в повідомленні.

Так, згідно з чинним законодавством, фермерське господарство зобов’язане сплачувати орендну плату та фіксований податок. При цьому Державна податкова служба України вважає, що обов’язок сплачувати орендну плату лежить саме на орендарі земельної ділянки, який визначений в договорі оренди, тобто, у випадку створення фермерського господарства, орендарем земельної ділянки є ФОП.

«Фактичне використання землі через фермерське господарство не змінює статус ФОП як орендаря земельної ділянки та не звільняє його від обов’язку сплачувати орендну плату за її користування. Тож орендна плата нараховується двічі – і від юридичної особи (фермерське господарство) і від фізичної», – пояснюють у спілці.

Спілка пропонує:

перенести зобов'язання плати за оренду земельної ділянки на фермерське господарство шляхом встановлення законодавчого механізму автоматичної заміни сторони орендаря з ФОП безпосередньо на його фермерське господарство;

скасувати всі нараховані ФОП борги по оренді землі, якщо вони сумлінно сплачують цю орендну плату від імені фермерського господарства.

«Наразі Спілка українських підприємців направила свої законодавчі пропозиції голові Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетьманцеву з проханням якомога скоріше врегулювати це проблемне питання», – наголошують у пресслужбі.

Згідно з даними Держстату, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні було зареєстровано більш ніж 48 тис. фермерських господарств, які виробляють понад 10% від загального обсягу сільськогосподарської продукції в країні. Подвійне навантаження щодо сплати орендної плати може суттєво погіршити ці показники.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила купівлі-продажу землі.

Як відомо, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

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