Ціни на сільськогосподарські землі на аукціонах зросли на 430%

Більш ніж 70% усіх аукціонів у системі припадає саме на с/г землі

Найбільші показники стартової вартості лотів оголошено на Львівщині та Київщині

У системі «Прозорро.Продажі» вже оголошено 3484 земельних аукціонів. Із них 2079 – із оренди та 1160 – з відчуження землі. Загальна площа усіх лотів, яка пропонуються до здачі в оренду, становить 15 тис. 838 га й оцінюється в 71 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

1 750 га – загальна площа земельних ділянок за аукціонами з продажу землі. Такі лоти оцінюються в 966 млн грн.

Загалом на земельні аукціони виставлено 19 тис. 288 га вартістю 1 047 млрд грн.

Найвища стартова вартість лотів на аукціонах із оренди землі – в Одеській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях. Вона розпочинається від 5 тис. грн і сягає більші ніж 15 тис. грн за гектар землі.

Найбільші показники стартової вартості лотів із продажу землі оголошено на Львівщині, Київщині, на Закарпатті, Одещині та Харківщині.

Традиційно більш ніж 70% усіх аукціонів у системі припадає саме на с/г землі. Таких у «Прозорро.Продажі» зараз оголошено 2 552, із них 1899 із оренди (їх загальна вартість – 36 млн грн) та 653 – з продажу (241 млн грн – загальна вартість усіх лотів).

Зростання ціни на торгах у цілому становить 205%, за землями с/г призначення – 432%.

Раніше стало відомо, скільки гектарів землі і на яку суму вже продано.

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