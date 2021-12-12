Стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город»

За городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки

Нові зміни до Податкового кодексу передбачають мінімальні податкові зобов’язання для власників земельних ділянок, щоб поступово вивести із тіні сільськогосподарську галузь. Про це повідомляє ubr.ua.

Від сплати нових податків звільнять тих аграріїв, які вирощують на землі та продають урожай і офіційно сплачують усі податки, а також дачників, які обробляють невеликі присадибні ділянки.

Народна депутатка Лариса Білозір прокоментувала ресурсний законопроєкт та нові грошові збори з аграріїв.

«За городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і ті сумлінно сплачують усі податки, також не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 га менше 1100 грн податків», – повідомила Лариса Білозір.

У розрахунок мінімального зобов’язання входять:

податок на землю;

податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов’язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету суму, що бракує. Це стосуватиметься тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день у тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

«Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов’язанням, але потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому краще оформити офіційну оренду», – додала Білозір.

Нагадаємо, українці будуть сплачувати податок за городи: по кому вдарить скандальний закон.

Читайте також: