  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардепка порадила, кому краще оформити офіційну оренду на землю - Стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город»
    Нардепка порадила, кому краще оформити офіційну оренду на землю
    фото з відкритих джерел

    За городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки

    Нові зміни до Податкового кодексу передбачають мінімальні податкові зобов’язання для власників земельних ділянок, щоб поступово вивести із тіні сільськогосподарську галузь. Про це повідомляє ubr.ua.

    Від сплати нових податків звільнять тих аграріїв, які вирощують на землі та продають урожай і офіційно сплачують усі податки, а також дачників, які обробляють невеликі присадибні ділянки.

    Народна депутатка Лариса Білозір прокоментувала ресурсний законопроєкт та нові грошові збори з аграріїв.

    «За городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і ті сумлінно сплачують усі податки, також не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 га менше 1100 грн податків», – повідомила Лариса Білозір.

    У розрахунок мінімального зобов’язання входять:

    • податок на землю;
    • податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;
    • податок на доходи фізичних осіб;
    • військовий збір із зарплати найманих працівників.

    Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов’язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету суму, що бракує. Це стосуватиметься тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день у тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

    «Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов’язанням, але потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому краще оформити офіційну оренду», – додала Білозір.

    Нагадаємо, українці будуть сплачувати податок за городи: по кому вдарить скандальний закон.

    Читайте також:
    Теги: податки земля урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город»