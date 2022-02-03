В Україні змінилися правила купівлі-продажу землі

Скасовано оподаткування при першій операції

З 1 січня 2022 року набрав чинності законопроєкт 5600, який скасовує оподаткування (5% та 1,5% від експертної вартості землі) при здійсненні першої купівлі-продажу земельної ділянки. Про це повідомив заступник керівника відділу земельних та майнових відносин «Захід-Агро МХП» Ігор Лісецький, пише Latifundust.com.

Він розповів, окрім цієї зміни законопроєкт 5600 (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» №1914-ІХ) декларує й інші нові правила оподаткування при здійсненні операцій із відчуження земельних ділянок. Зокрема:

У разі купівлі-продажу другої земельної ділянки протягом року одним і тим самим власником ставка податку становитиме ті самі 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору (ВЗ) від експертної вартості землі.

У разі відчуження протягом календарного року третьої і більше земельної ділянки ставка податку законопроєктом 5600 встановлюється значно вищою (так, як у нерезидентів), а саме – 18% ПДФО та 1,5% ВЗ від експертної вартості землі.

«Для спадкоємців земельних ділянок законопроєкт 5600 пом’якшив та зменшив ставку податку (до 5% ПДФО та 1,5% ВЗ від експертної вартості землі) при відчуженні протягом календарного року третьої і більше земельної ділянки набутої шляхом спадкування», – додав Ігор Лісецький.

Нагадаємо, скільки гектарів землі і на яку суму вже продано.

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