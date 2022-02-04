Екснардеп із Волині придбав понад 100 гектарів землі, що належала учасникам АТО

Компанію, що придбала понад 100 гектарів землі учасників АТО на Волині, пов'язуєть із підприємцем та екснардепом Сергієм Мартиняком

До липня 2021 року в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, проте наділи, які надавались учасникам АТО, під нього не підпадали

Понад 103 гектари, або майже 3% усієї землі сільськогосподарського призначення, що була виділена учасникам АТО на Волині, наразі зосереджено у власності ТОВ «МГК Форест» – компанії, що пов’язують із народним депутатом сьомого та восьмого скликань Сергієм Мартиняком. Про це йдеться у розслідуванні видання «Сила правди».

Автори розслідування зазначають, що Згідно з даними аналітичної системи «YouControl», ТОВ «МГК Форест» зареєстроване 25 листопада 2016-го року у Луцьку і входить до агропромислової групи «Пан Курчак».

До кінця грудня 2021-го компанія офіційно належала Сергію Мартиняку, а згодом перереєстрована на Дмитра Ковбасюка, який раніше був підписантом у ще одній фірмі Мартиняка «Агідель».

Загалом у власності «МГК Форест» наразі наявні 52 земельні ділянки, більшість з яких розташовані поруч одна з одною. Крім того, право власності на деякі з них було оформлене в один день.

Ще понад 90 га, які раніше належали бійцям АТО, тепер опинились у власності підприємиці Катерини Смолки.

Близько 44 га землі учасникв АТО тепер опинились у власності ТОВ «Ліфер Груп». Це фірма Ганни Фелонюк, матері начальника Управління СБУ у Волинській області у 2015-2019 роках Юрія Фелонюка.

Варто зазначити, що упродовж 2014-2020 років учасники АТО/ООС на Волині отримали понад 2,7 тис. земельних ділянок загальною площею 3,5 тис. гектарів від управління Держгеокадастру у Волинській області.

Зазначимо, що для учасників бойових дій в Україні передбачена низка пільг. Зокрема, вони мають право безплатно отримати землі державної чи комунальної власності – не більше 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства. До липня 2021 року в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак наділи, які надавались учасникам АТО, під нього не підпадали. Це дозволило агрокомпаніям та підприємцям зосередити у своїй власності значні наділи землі, купляючи їх у ветеранів.

Нагадаємо, ціни на сільськогосподарські землі на аукціонах зросли на 430%.

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