В Україні помітно подорожчала земля сільськогосподарського призначення

За підсумками першого півріччя функціонування ринку землі його обсяг склав 5,3 млрд грн

Середня ціна гектару землі сільськогосподарського призначення наразі становить 40 тис. грн. Про це під час онлайн-презентації п’ятого випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Огляд стану земельних відносин в Україні» повідомив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер.

Варто зазначити, що станом на жовтень-листопад середня вартість гектару складала 33 тис. грн.

Порівнюючи з листопадом обсяги ринку землі в останній місяць 2021 року зросли як за кількістю угод купівлі-продажу, так і за площею землі в обігу приблизно на 30%. У грудні вперше за 6 місяців від запуску ринку, щоденна кількість угод перевищила тисячу, такі показники спостерігалися 5 разів впродовж грудня. Крім того, 6 разів у грудні щоденна площа землі в обігу перевищувала 2500 га.

Також, за словами Романа Нейтера, структура угод на ринку від місяця до місяця вже є стабільною: найбільша кількість транзакцій відбувається із землями для ведення особистого селянського господарства (32,6 тис. угод).

Натомість, за сукупною площею проданих земель дві третини складає товарна сільськогосподарська земля (102, 4 тисячі га), ще третина – земля особистих селянських господарств.

У розподілі за типом угідь більша частина проданих земель – це рілля (86,2%), частка сіножатних та пасовища становлять лише 10,6%, а всі інші типи та суміші різних типів угідь становлять лише 3,2% від площі землі в обігу.

«За підсумками першого півріччя функціонування ринку його обсяг склав 5,3 млрд грн, які отримали землевласники від продажу своєї землі», – підсумував експерт.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року в Україні стартував ринок землі сільськогосподарського призначення. І вже о першій половині дня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди.

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