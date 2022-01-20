Затверджено новий порядок консервації земель. Міністр пояснив, чому це важливо

Кінцева мета нововведення – більш ефективне відновлення виснажених ґрунтів

19 січня під час чергового засідання Уряду було ухвалено постанову «Про затвердження Порядку консервації земель». Відповідно до документу, віднині так звані «деградовані» землі мають бути виведені з обігу шляхом їх консервації. Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Механізм залужування, заліснення та ренатуралізації дозволить відновити виснажені ґрунти, а відновлення зрошувальних систем – раціонально використовувати запаси вологи в ґрунті», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

За задумом урядовців, ухвалене рішення дозволить визначити організаційні засади проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним. Також консервації підлягатимуть техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо виростити екологічно чисту продукцію.

Ухваленою Урядом постановою пропонується також визначити орієнтовні показники, що характеризують ґрунтові властивості та зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами.

Очікується, що реалізація Програми підвищить ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.

Нагадаємо, з початку запровадження в Україні ринку землі, гектар суттєво подорожчав.

Читайте також: