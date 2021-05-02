Сьогодні – Великдень: традиції, заборони та звичаї святкування

У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!»

Християни східного обряду відзначають у неділю, 2 травня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

Християни щорічно святкують воскресіння Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року — Великодня.

Історія свята

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями – Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю. Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воїстину воскрес!».

Традиції

У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають вірянам для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

Великодній стіл

Великодню передує Великий сорокаденний піст, під час якого утримуються від алкоголю і їжі тваринного походження. В Світле Христове Воскресіння починається розговіння. Віруючим дозволяється вживати скоромну їжу, червоне вино. Господині напередодні готують святкові частування.

Традиційними стравами є холодець, домашні ковбаси, сало, запечене молоде порося, гусак, фарширований яблуками, пироги з м'ясною і сирною начинками. На святковій трапезі центральне місце займають паски, сирні паски, фарбовані яйця.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот.

У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

Прикмети та повір'я

Якщо до Великодня розтане весь сніг, то в цьому році буде хороший урожай.

Якщо в свято нагодувати вуличних птахів хлібними крихтами, то весь рік буде супроводжувати удача і багатство.

Якщо вдасться побачити великодній світанок, то слід очікувати удачу в справах.

У господині, яка спече вдалий великодній хліб, в будинку буде достаток і благополуччя.

Після служби в храмі необхідно на удачу загасити свічку.

Великдень – велике православне свято. У цей день християни відвідують богослужіння, на яких висвітлюють паски, фарбовані яйця. Люди намагаються звільнитися від домашніх робіт і провести час зі своїми близькими.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.