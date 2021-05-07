Covid-19 у світі: Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих

За добу 5 травня в Індії зафіксовано понад 400 тисяч нових заражень

За добу 5 травня у світі виявили 846 453 нових випадків захворювання на Covid-19. Про це свідчать дані Worldometers.

Зокрема, в Індії зафіксовано 414 433 нові зараження. Це більше, аніж рекорд, встановлений днем раніше - 412 618 хворих.

Також до першої трійки країн світу за кількістю нових хворих потрапили Бразилія - 72 559 хворих, США – 47 819.

24 086 нових хворих виявлено в Аргентині, а 22 388 – в Туреччині.

За цим показником Україна перебуває на 20 місці у світі (6 038 хворих) – між Іраком (6 233) та Індонезією (5 647). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.

За добу померли 13 774 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна – сьома у світі і друга в Європі.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні виявили 8404 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Від ускладнень хвороби померли 379 пацієнтів. Одужало – 19 453 особи.

До слова, вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу. Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

Також зазначимо, що Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС. Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.