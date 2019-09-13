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    Шість українських університетів потрапили до рейтингу найкращих у світі

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    Шість українських університетів потрапили до рейтингу найкращих у світі

    Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет

    Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

    До чергового щорічного рейтингу THE увійшли понад 1300 університетів з 92 країн.

    У 2019 році місце 1000+ дісталося:

    • Львівському національному університету імені Івана Франка;
    • Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут;
    • Сумському державному університету;
    • Київському національному університету імені Т. Шевченка;
    • Харківському національному університету ім. В.Каразіна.

    Зазначається, що у 2018 році Львівському політехнічному національному університету дісталося 1000+ місце, а вже у 2019 році виш займає 801−1000 місце.

    «Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому — Гарвард, далі йдуть Йель, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона», — йдеться в повідомленні.

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