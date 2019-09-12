Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у вересні на 3,4%



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У Нафтогазі нагадали, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу

Ціна газу для населення у вересні становитиме - 4 493,64 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат)

НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших пільгових споживачів на вересень - 4 493,64 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Це на 3,4% менше проти серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 293 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 485, яка застосовується з 01.06.2019)», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у вересні газзбутам та постачає споживачам за ПСО (покладення спеціальних обов’язків – ред.), визначена на рівні 4 493,64 грн за 1 тис. кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Проти серпня це менше на 3,4%.

У Нафтогазі нагадали, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

«Загалом із квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася майже на 28%», - підсумували у пресслужбі.

Щоб захистити споживачів за ПСО від сезонного коливання цін, Нафтогаз пропонує їм скористатися пропозицією «Газовий запас» та придбати газ на всю зиму за фіксованими літніми цінами. Для цього споживачам необхідно звернутися до свого постачальника газу, підписати додаткову угоду та оплатити необхідні обсяги газу в строк до 25 вересня.

Як відомо, постанова уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу.

«Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на вересень», - зазначили у Нафтогазі.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» у серпні знизив ціну газу для населення на 5,1% - до 4 653,54 грн за 1 тис. кубометрів.