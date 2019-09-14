Світовий банк може профінансувати проєкти у сфері переробки сміття в Україні



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Міністр енергетики та захисту довкілля обговорив із Світовим банком спільні пріоритети подальшого співробітництва Фото: Міненергетики

Олексій Оржель обговорив із Світовим банком спільні пріоритети подальшого співробітництва

Світовий банк продовжуватиме співпрацю з Україною, зокрема може взяти участь у фінансуванні проєктів поводження з відходами.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками зустрічі міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля з директоркою Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Оржель зазначив, що новостворене Міністерство опікуватиметься питаннями як екології, так і енергетики, окреслив його основні напрямки роботи та висловив сподівання, що одночасний фокус у цих двох сферах дозволить комплексно підійти до вирішення всіх питань, які накопичились в обох міністерствах.

Міністр акцентував увагу представників Світового банку на тому, що останні глобальні тенденції демонструють, що лише сталий розвиток енергетичного сектору із великою увагою до боротьби зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища може забезпечити його конкурентоздатність на світовому рівні.

У ході зустрічі сторони обговорили весь комплекс питань, пов’язаних з анбандлінгом НАК «Нафтогаз України», зокрема і напрацювання щодо нової моделі відокремлення оператора ГТС, яку Міністр нещодавно презентував представникам Європейської Комісії.

Сторони висловили зацікавленість у подальшій плідній співпраці щодо розширення портфеля інвестиційних проектів Світового банку в Україні та започаткування нових енергетичних проектів. Зокрема, Міністр запропонував представникам банку відкриття напрямів для інвестування у переробку твердих побутових відходів.

«Ми очікуємо на довгу та продуктивну співпрацю. Зокрема, ми хочемо відійти від лінійної моделі та будемо працювати над побудовою процесів відповідно до принципів кругової економіки. Першим кроком буде запуск ієрархії поводження з відходами. Такі процеси гармонійно вписуються в єдину комплексну енергетичну систему, над створенням якої ми зараз будемо працювати. Це дозволить ефективно використовувати наші ресурси і не завдавати шкоди довкіллю», – наголосив Оржель.

З боку Світового банку у зустрічі взяли участь Деян Остоїч, провідний спеціаліст з енергетики, Клавдія Максименко, старший менеджер портфеля Світового банку та Бахера Ель-Хіфнаві, керівник програм з інфраструктури та сталого розвитку.

З боку Міненерговугілля у зустрічі взяли участь Наталія Бойко, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, Віталій Кушніров, генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Олександр Мартинюк, керівник експертної групи розвитку відновлюваних джерел енергії Директорату енергетичних ринків.