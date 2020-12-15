Нацбанк визнав неплатоспроможним банк екснардепа Фурсіна

Проблеми в банку з капіталом сталися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області

Національний банк ухвалив рішення про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Його власником є нардеп VII (Партія регіонів) та VIII («Воля народу») скликань Іван Фурсін.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Проблеми в банку з капіталом сталися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкта нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку)», – йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що після втрати активу капітал банку впав нижче нормативного рівня, а керівництво фінустанови не вжило заходів для стабілізації ситуації. Водночас Нацбанк підкреслює, що визнання банку неплатоспроможним не вплине на ситуацію на фінансовому ринку України, оскільки його частка становила усього 0,1%.

Також в НБУ заявили, що 78% вкладників банку отримають свої кошти, оскільки розмір їхніх вкладів не перевищує 200 тисяч гривень – суму, яку гарантує Фонд гарантування вкладів.

78% з вкладників банку – 2 282 людини – отримують назад повний обсяг своїх вкладів, позаяк вони не перевищують ліміт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто 200 тисяч гривень. Загальна сума виплат може сягнути 307,8 мільйона гривень, що дорівнює 60% від загальної суми вкладів.

Контролером АТ «Місто Банк» є Фурсін Іван Геннадійович. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада».

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

«Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.