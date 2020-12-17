  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перші сесія новообраної міськради Чернівців ─ під загрозою

    • Розсилка
    Сесія відбудеться за умови, якщо до 18 грудня підготують всі документи, ─ Сімак - Перші сесія новообраної міськради Чернівців ─ під загрозою
    Сесія відбудеться за умови, якщо до 18 грудня підготують всі документи, ─ Сімак

    Голова Чернівецької ТВК не готова проводити першу сесію

    Голова Чернівецької територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак не готова вести сесію новообраної міскради Чернівців.  Про це вона повідомила у коментарі місцевому виданню molbuk.ua.

    За словами Сімак, сесія відбудеться за умови, якщо до 18 грудня підготують всі документи.

    «Ми проведемо першу сесію міськради, якщо це буде можливо технічно, тобто, якщо підготують всі потрібні документи. Якщо ні, то, звісно проводити не будемо. Я взагалі була не готова її проводити, але мене поставили перед фактом», ─ каже голова Чернівецької ТВК.

    Згідно з регламентом міськради, головуючим на першому засіданні нової міської ради є голова Чернівецької ТВК. Він оголошує результати виборів, вручає депутатам та міському голові посвідчення, а вже після цього новообраний мер складає присягу і починає головувати на сесії.

    До відома, Чернівецька міська ТВК призначила першу сесію Чернівецької міської ради на 11.00 18 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, у другому турі виборів мера Чернівців переміг підприємець Роман Клічук. Зазначимо, у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців. Середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%.

    Теги: міськрада мер документи Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies