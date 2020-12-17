Перші сесія новообраної міськради Чернівців ─ під загрозою

Голова Чернівецької ТВК не готова проводити першу сесію

Голова Чернівецької територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак не готова вести сесію новообраної міскради Чернівців. Про це вона повідомила у коментарі місцевому виданню molbuk.ua.

За словами Сімак, сесія відбудеться за умови, якщо до 18 грудня підготують всі документи.

«Ми проведемо першу сесію міськради, якщо це буде можливо технічно, тобто, якщо підготують всі потрібні документи. Якщо ні, то, звісно проводити не будемо. Я взагалі була не готова її проводити, але мене поставили перед фактом», ─ каже голова Чернівецької ТВК.



Згідно з регламентом міськради, головуючим на першому засіданні нової міської ради є голова Чернівецької ТВК. Він оголошує результати виборів, вручає депутатам та міському голові посвідчення, а вже після цього новообраний мер складає присягу і починає головувати на сесії.



До відома, Чернівецька міська ТВК призначила першу сесію Чернівецької міської ради на 11.00 18 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Чернівців переміг підприємець Роман Клічук. Зазначимо, у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців. Середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%.