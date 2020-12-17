Рада завтра розгляне призначення міністра з питань ветеранів

Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня

Верховна Рада України у п'ятницю, 18 грудня, розгляне питання призначення міністра з питань ветеранів. Питання про кадрове призначення включений до порядку денного Ради.

Зазначається, що на пост претендує Юлія Лапутіна.

Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня, у п'ятницю, не враховуючи годину питань до Кабінету міністрів, яка відбудеться на початку засідання.

До відома, Юлія Анатоліївна Лапутіна народилася у 1967 у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту.

Українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014).

Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада призначила новим міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Також Рада провалила призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

І 17 грудня Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.