Рада завтра розгляне призначення міністра з питань ветеранів
Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня
Верховна Рада України у п'ятницю, 18 грудня, розгляне питання призначення міністра з питань ветеранів. Питання про кадрове призначення включений до порядку денного Ради.
Зазначається, що на пост претендує Юлія Лапутіна.
Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня, у п'ятницю, не враховуючи годину питань до Кабінету міністрів, яка відбудеться на початку засідання.
До відома, Юлія Анатоліївна Лапутіна народилася у 1967 у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту.
Українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014).
Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада призначила новим міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.
Також Рада провалила призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.
І 17 грудня Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.