Газопостачальна компанія «Харківгаз» «в один дотик» проводить повірку лічильників

АТ «Харківгаз» здійснює близько 90% повірок лічильників газу у одну операцію

АТ «Харківгаз» провів близько 30 тис. повірок лічильників газу у одну операцію. Одномоментне отримання власником нового приладу обліку газу під час зняття його лічильника на повірку здійснюється майже у 90% випадків. Нова програма співпраці АТ «Харківгаз» з клієнтами компанії дозволила вдвічі збільшити продуктивність повірок лічильників газу в Харківській області.

АТ «Харківгаз» – перша з компаній, яка запровадила послугу повірки лічильників газу у одну операцію. При знятті приладу обліку газу, який є власністю споживача на планову повірку, власнику домоволодіння пропонується укласти з АТ «Харківгаз» договір міни. Після його укладання, споживач отримує у свою власність новий прилад обліку газу. Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», на демонтаж лічильника газу, його повірку та встановлення після повірки витрачається два місяці. При підписанні договору міни, споживачу не потрібно очікувати на свій лічильник 60 днів і хвилюватись з приводу результатів повірки. Отримання у власність споживача та

встановлення нового приладу обліку газу відбувається в один день.

Для отримання нового газового лічильника у один день, прилад обліку має бути

власністю споживача та відсутні втручання в газовий лічильник.

Читайте також: