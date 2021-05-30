Ціни на яловичину зростатимуть

Виробники м’яса стикаються з вищими цінами на корм для худоби, оскільки вартість сої та кукурудзи досягли восьмирічного максимуму

Викликане здорожчання збільшенням попиту з боку Китаю та ще низкою факторів

Ціни на яловичину ростуть у всьому світі. Викликане здорожчання збільшенням попиту з боку Китаю, обмеженими поставками великої рогатої худоби в деяких країнах, нестачею робітників на бойнях і зростанням вартості кормів. Ця тенденція починає хвилювати ринки постачальників і впливати на політику, пише agronews.ua, посилаючись на повідомлення Reuters.

Аргентина, другий за величиною постачальник яловичини в Китай після Бразилії, 17 травня призупинила експорт на місяць, оскільки бореться з нестримною інфляцією. Країна звинуватила високий попит з Азії в скороченні місцевих поставок яловичини і підвищення внутрішніх цін. Ціни на яловичину в Аргентині за рік виросли більш ніж на 60%. Згідно зі звітом палати м’ясної промисловості, споживання на душу населення різко впало, досягнувши у квітні 100-річного мінімуму.

За даними Головного митного управління Китаю, за перші чотири місяці 2021 року Китай імпортував 178 482 тонни яловичини з Аргентини в порівнянні з 152 776 тоннами роком раніше.

Китай збільшив імпорт м’яса після того, як африканська чума свиней (АЧС) знищила поголів’я в країні. Пекін призупинив імпорт яловичини з Австралії, свого третього за величиною постачальника з 2018 по 2020 рік, у зв’язку з погіршенням відносин між двома країнами. З того часу китайські імпортери більше залежать від інших постачальників.

За даними Міністерства сільського господарства США, експорт яловичини зі США до Китаю в березні досяг місячного рекорду в 14,552 тонни, що набагато перевищує загальний обсяг поставок за весь 2019 рік.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства і сільських справ Китаю, в кінці квітня ціни на яловичину в Китаї були на 4,4% вище, ніж роком раніше, а ціни на свинину впали на 27,9%.

Середня ціна за одиницю свіжої яловичини в США у квітні зросла на 5% проти березня і приблизно на 10% порівняно з роком раніше. Ціни на свинину і курку виросли приблизно на 5,4% в порівнянні з минулим роком.

Виробники м’яса стикаються з вищими цінами на корм для худоби, оскільки вартість сої та кукурудзи досягли восьмирічного максимуму, і деякі перекладають ці витрати на споживачів. Підвищений попит в ресторанах також підтримує ціни.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

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