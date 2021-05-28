Тариф на газ з 1 червня: постачальники підняли ціни

Місячні ціни, що постачальники пропонують на червень, поки що коливаються від 7,88 і до 11,59 грн за кубометр газу

З'явилися свіжі ціни на газ

Газопостачальні компанії продовжують публікувати нові ціни на «блакитне паливо». Зокрема, оприлюднюють свіжу місячну пропозицію – на червень. Так, низка постачальників газу підвищила червневу ціну на газ в порівнянні з травневою.

Як пише «ГазПравда», місячні ціни, що постачальники пропонують на червень, поки що коливаються від 7,88 і до 11,59 грн за кубометр газу.

А от річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. При цьому більшість компаній встановила цінники до 9 грн за кубометр.

Базова річна ціна на газ станом на 27 травня. Інфографіка: gazpravda.com.ua (для збільшення натисніть на графіку)

Разом з тим найбільше (на 1,39 грн/кубометр) підвищило цінову пропозицію червня ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м, додає портал «Енергореформи».

ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» підвищило тариф на червень до 11,77 грн/кубометр (в травні – 10,5 грн/куб. м),

ТОВ «Волиньелектрозбут» – до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн / куб. м),

ТОВ «Закарпаттяеенерго» – до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м),

ТОВ «Гласкомерц» – до 11 грн/куб. м (10 грн/куб. м),

ТОВ «Газпромпостач» – до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м),

ТОВ «Хмельницькенергозбут» – до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

У той же час маріупольський постачальник ТОВ «Маргаз» знизив ціни на газ в червні до 8,75 грн/куб.

Річний тариф у бік зменшення переглянули ТОВ «ЕРУ Трейдинг» з 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м, Yasno (ДТЕК) – з 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м. Також найбільший постачальник газу в Києві компанія «КиївГазЕнерджі» озвучила річний тариф у розмірі 8,7 грн/куб. м.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Раніше експерти заявляли, що вже в червні 2021 року місячна вартість природного газу може становити 12 гривень за кубічний метр.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки його дії галузі вдавалось уникати техногенних катастроф та забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

Наприкінці квітня 2021 року народні депутати, – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, – звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Проте уряд не прийняв відповідне рішення.