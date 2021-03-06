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    Економіка та фінанси

    «Газпром» продовжує скорочувати транзит газу через Україну

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    Динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС в основному виступає балансувальною потужністю - «Газпром» продовжує скорочувати транзит газу через Україну

    Динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС в основному виступає балансувальною потужністю

    Транзит газу у лютому впав на 25% у порівнянні з січнем

    Російський «Газпром» у лютому скоротив транзит газу через Україну в Європу до 2,906 млрд кубометрів з 3,926 млрд кубометрів у лютому минулого року. Це на 25% менше, ніж у січні.

    Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

    Таке рішення в російській компанії прийняли через ситуацію на ринку в країнах Євросоюзу – трейдери почали активний відбір газу з підземних сховищ.

    За перші два місяці 2021 року обсяг транзиту склав 6,769 млрд кубометрів порівняно з 6,474 млрд за аналогічний період 2020 року.

    Зараз динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС в основному виступає балансувальною потужністю в разі коливань попиту на газ у країнах ЄС або технічних обмежень інших газопроводів, зазначили в пресслужбі.

    «Сьогодні ми бачимо, що наша ГТС виконує роль балансувальної потужності, коли повністю завантажені газопроводи «Ямал», «Турецький потік» і «Північний потік-1», – заявив генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

    До слова, у січні транзит газу через Україну впав на 32% в порівнянні з груднем і склав 3,86 млрд м3.

    Зазначимо, минулого року «Газпром» прокачав по газопроводах України 55,8 млрд кубометрів. Таким чином Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році.

    Теги: ЄС енергетика газ Газпром транзит Україна ГТС
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