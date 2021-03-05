НКРЕКП схвалив впровадження річного тарифу на газ з 1 травня

Постачальники газу будуть зобов'язані оприлюднювати ціну ресурсу, що поставляється в рамках базової річної пропозиції, до 25 квітня кожного року

Регулятор підтримав введення річних тарифів на газ для населення

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора. Відзначається, що це попереднє схвалення.

Згідно з проєктом змін до правил поставок газу, постачальники будуть зобов'язані оприлюднювати ціну ресурсу, що поставляється в рамках базової річної пропозиції, до 25 квітня кожного року. Термін дії базового річного пакета не залежить від початку поставок споживачеві і триває до 30 квітня. При цьому постачальник не зможе змінювати ціну поставки в рамках річного пакета протягом періоду його дії.

У той же час постачальники матимуть можливість пропонувати інші позиції побутовим споживачам, розміщуючи їх на сайті таким чином, щоб була можливість однозначно визначити, яка з них є базовою річною.

При поставках природного газу в рамках базової річної пропозиції оплата рахунку постачальника повинна бути здійснена не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Передбачається, що проєкт постанови про внесення змін до правил поставок газу і, відповідного, в типовий договір про його постачання вступить в силу з 1 квітня поточного року.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».Також «Укргазвидобування» з квітня 2021 року продаватиме 100% обсягу випуску газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж для групи «Нафтогаз».