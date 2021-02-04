Транзит газу через Україну за місяць впав на третину

У порівнянні з груднем транзит російського газу різко знизився, але виявився набагато більшим, ніж рік тому

Незважаючи на високі ціни на газ у Європі, істотного додаткового зростання обсягів транзиту не відбулося

У січні транзит газу через Україну впав на 32% в порівнянні з груднем і склав 3,86 млрд м3 При цьому це на 50% більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

Як відомо, згідно з умовами угоди з «Газпромом», у 2021 році російська компанія повинна прокачати по ГТС України 40 млрд м3 газу, що на 25 млрд м3менше, ніж роком раніше.

«Зараз ми бачимо, що незважаючи на високі ціни на газ у Європі, істотного додаткового зростання обсягів транзиту не відбулося. Більш того, не всі заброньовані і сплачені потужності були використані. Це свідчить, що існуючі потужності можуть забезпечити всі потреби в транзиті, немає ніякої необхідності в будівництві додаткового газопроводу – «Північного потоку-2». Українська ГТС може забезпечити додаткову прокачку 55 млрд м3, і навіть більше», – зазначив глава «Оператора ГТС» Сергій Макогон.

Також повідомляється, що в січні «Оператор ГТС України» протранспортував з Європи в Україну 0,44 млрд кубометрів газу, в тому числі шляхом віртуального реверсу – 0,40 (92%). Реекспорт газу з України до Європи за цей період склав 0,24 млрд м3.

Нагадаємо, Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році.