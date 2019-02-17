Газпромбанк через американські санкції заморозив венесуельські рахунки – Reuters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газпромбанк має намір мінімізувати ризик потрапляння під санкції через рахунки компанії

Reuters стало відомо про замороження рахунків нафтової компанії Венесуели PDVSA

Керівництво російського Газпромбанку прийняло рішення заморозити рахунки венесуельського державного нафтового концерну Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Про це в неділю, 17 лютого, з посиланням на власні джерела в банку, повідомило агентство Reuters.

«Рахунки PDVSA в даний час заморожено. Як ви розумієте, операції по ним не можна проводити», - заявило джерело.

За даними агентства, Газпромбанк має намір цим кроком мінімізувати ризик потрапляння під санкції з боку США. У керівництві банку, які не відповіли на запит Reuters.

28 січня міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив про введення санкцій відносно нафтового сектора Венесуели. Обмеження були введені для того, щоб не дати можливість розпоряджатися виторгом від продажу нафти чолі латиноамериканської держави Ніколасу Мадуро. США і ще 52 країни світу визнають легітимність тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

9 лютого Reuters повідомив, що PDVSA відкрив рахунок в російському Газпромбанку, щоб обійти санкції США. За інформацією джерела агентства, концерн направив лист своїм спільним підприємствам про те, що виручку від продажу нафти необхідно направляти на рахунок в Росії. Крім того, агентство процитувало лист віце-президента PDVSA з фінансових питань Фернандо де Кінталя. У документі, який датований 8 лютого, він згадував «нові банківські інструкції зі здійснення платежів».

10 лютого Газпромбанк спростував інформацію Reuters.

«У рамках взаємодії з декількома російськими компаніями - клієнтами банку в групі Газпромбанку кілька років тому також були відкриті рахунки PDVSA», - розповів представник фінансового інституту російського агентству РБК, зазначивши при цьому, що «ніякі нові рахунки не відкривались і не плануються банком для відкриття».

Reuters в свою чергу нагадує, що російський банк вже кілька років веде рахунки PDVSA. У 2013 році венесуельський концерн оголосив, що підписав угоду з Газпромбанком на 1 млрд доларів, які будуть спрямовані на фінансування спільного підприємства Petrozamora. За повідомленнями джерела агентства, рахунки Petrozamora також були заморожені.

Джерело: Deutsche Welle