Генсек ООН прогнозує найбільший за 80 років спав світової економіки
«Ми стоїмо перед обличчям найбільшої глобальної рецесії за вісім десятиліть», – зазначив генсек ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад.
«Ніяка COVID-вакцина не зможе виправити шкоду, якої вже було завдано», – заявив Гутерріш, виступаючи онлайн на форумі Нобелівської премії.
«Ми стоїмо перед обличчям найбільшої глобальної рецесії за вісім десятиліть», – зазначив генсек ООН.
Він додав, що продовжують зростати соціальні та економічні наслідки від пандемії коронавірусу. За словами генсека організації, ніяка вакцина від Covid-19 не зможе виправити шкоду, якої вже було завдано людству.
Гутерріш наголосив, що на планеті на цей час зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду.
Глава ООН також додав, що під час пандемії дії країн не були скоординованими, і під час розподілу вакцини від Covid-19 цю ситуацію необхідно виправити.
Раніше Гутерріш заявив, що у світі розвивається «вакцинаційний націоналізм».
До слова, Нацбанк прогнозує, що Україна повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році.