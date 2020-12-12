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    Економіка та фінанси

    Генсек ООН прогнозує найбільший за 80 років спав світової економіки

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    Вакцина від Covid-19 не врятує від наслідків коронакризи, вважають в ООН - Генсек ООН прогнозує найбільший за 80 років спав світової економіки
    Вакцина від Covid-19 не врятує від наслідків коронакризи, вважають в ООН

    «Ми стоїмо перед обличчям найбільшої глобальної рецесії за вісім десятиліть», – зазначив генсек ООН

    Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад.

    «Ніяка COVID-вакцина не зможе виправити шкоду, якої вже було завдано», – заявив Гутерріш, виступаючи онлайн на форумі Нобелівської премії.

    «Ми стоїмо перед обличчям найбільшої глобальної рецесії за вісім десятиліть», – зазначив генсек ООН.

    Він додав, що продовжують зростати соціальні та економічні наслідки від пандемії коронавірусу. За словами генсека організації, ніяка вакцина від Covid-19 не зможе виправити шкоду, якої вже було завдано людству.

    Гутерріш наголосив, що на планеті на цей час зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду.

    Глава ООН також додав, що під час пандемії дії країн не були скоординованими, і під час розподілу вакцини від Covid-19 цю ситуацію необхідно виправити.

    Раніше Гутерріш заявив, що у світі розвивається «вакцинаційний націоналізм».

    До слова, Нацбанк прогнозує, що Україна повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році.

    Теги: економіка ООН криза Антоніу Гутерріш Генсек ООН фінанси епідемія коронавірус
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