У 2021 році світу загрожує найбільша за 75 років гуманітарна криза, – ООН
В ООН закликали світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом
У Організації об’єднаних націй попередили, що у 2021 році світу зіткнеться з найбільшою за 75 років гуманітарною кризою. Про це на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє Громадське радіо.
«2021 рік в буквальному сенсі буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо на даному етапі», – сказав Бізлі.
За його словами, десятки країн постали перед загрозою голоду, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн.
«У наступному році ми не зможемо профінансувати всі програми, тому нам доведеться розставляти пріоритети. Оскільки ми витратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі», – додав глава Всесвітньої продовольчої програми.
Він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом.
В ООН зазначили, що уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.
Бізлі констатував: «Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі».
Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, то шанси запобігти кризі все ж є.
«Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції», – заявив Бізлі.
Як повідомлялося, 3 квітня за оцінками ООН, вже зараз у всьому світі голодують понад 820 млн осіб. Криза, викликана пандемією коронавирусу, може ще більше загострити ситуацію.