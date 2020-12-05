У 2021 році світу загрожує найбільша за 75 років гуманітарна криза, – ООН

Уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією

В ООН закликали світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом

У Організації об’єднаних націй попередили, що у 2021 році світу зіткнеться з найбільшою за 75 років гуманітарною кризою. Про це на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє Громадське радіо.

«2021 рік в буквальному сенсі буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо на даному етапі», – сказав Бізлі.

За його словами, десятки країн постали перед загрозою голоду, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн.

«У наступному році ми не зможемо профінансувати всі програми, тому нам доведеться розставляти пріоритети. Оскільки ми витратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі», – додав глава Всесвітньої продовольчої програми.

Він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом.

В ООН зазначили, що уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

Бізлі констатував: «Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі».

Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, то шанси запобігти кризі все ж є.

«Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції», – заявив Бізлі.

Як повідомлялося, 3 квітня за оцінками ООН, вже зараз у всьому світі голодують понад 820 млн осіб. Криза, викликана пандемією коронавирусу, може ще більше загострити ситуацію.