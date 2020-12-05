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    У світі

    У 2021 році світу загрожує найбільша за 75 років гуманітарна криза, – ООН

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    Уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією - У 2021 році світу загрожує найбільша за 75 років гуманітарна криза, – ООН
    Уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією

    В ООН закликали світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом

    У Організації об’єднаних націй попередили, що у 2021 році світу зіткнеться з найбільшою за 75 років гуманітарною кризою. Про це на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє Громадське радіо.

    «2021 рік в буквальному сенсі буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо на даному етапі», – сказав Бізлі.

    За його словами, десятки країн постали перед загрозою голоду, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн.

    «У наступному році ми не зможемо профінансувати всі програми, тому нам доведеться розставляти пріоритети. Оскільки ми витратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі», – додав глава Всесвітньої продовольчої програми.

    Він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом.

    В ООН зазначили, що уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

    Бізлі констатував: «Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі».

    Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, то шанси запобігти кризі все ж є.

    «Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції», – заявив Бізлі.

    Як повідомлялося, 3 квітня за оцінками ООН, вже зараз у всьому світі голодують понад 820 млн осіб. Криза, викликана пандемією коронавирусу, може ще більше загострити ситуацію.

    Теги: ООН гроші криза голодування коронавірус
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