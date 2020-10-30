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    Нацбанк повідомив, коли економіка України повністю відновиться від «коронакризи»

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    За підсумками цього року падіння ВВП становитиме 6%, - НБУ - Нацбанк повідомив, коли економіка України повністю відновиться від «коронакризи»
    За підсумками цього року падіння ВВП становитиме 6%, - НБУ

    Україна повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році

    Економіка України повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році. Про це ідеться в підготовленому Національним банком України Інфляційному звіті за жовтень 2020 року.

    «За підсумками цього року падіння ВВП становитиме 6%, а далі вийдемо на зростання приблизно на 4% щорічно», – стверджують експерти центробанку.

    Також, за прогнозом регулятора, реальна заробітна плата у 2020 році зросте на 6,2%, а в 2021 році - на 9,5%.

    «Доходи українців після нетривалої паузи на етапі жорсткого карантину відновили зростання. Подальше пожвавлення економіки й зростання соціальних стандартів підтримає цей процес. Номінальна зарплата зросте на майже 9% у 2020 році й на 16% у наступному. Реальна – на 6,2% і 9,5% відповідно», – ідеться в повідомленні.

    Раніше у жовтні МВФ покращив оцінки падіння української економіки з мінус 8,2% в 2020 році, за оцінками, оприлюдненими у червні, до мінус 7,2% за оцінками в жовтні у зв’язку зі швидшим, ніж очікувалось, відновленням української економіки.

    Загалом, за оцінками МВФ, падіння ВВП в Європі складе 7% в 2020 році, що є найбільшим падінням з часів Другої світової війни.

    Економічне відновлення в Європі буде нерівномірним і тривалим, прогнозує фонд.

    За прогнозами фонду, у 2021 році ВВП зросте на 4,7%. «Більшість європейських країн вийдуть на рівень ВВП 2019 року лише в 2022-2023 роках», – вважають у МВФ.

    Як повідомлялося, НБУ очікує наступного року зростання ВВП України до понад 4%.

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