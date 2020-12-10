У світі розвивається «вакцинаційний націоналізм» ─ генсек ООН

Вакцини від коронавірусу варто розглядати як «глобальне суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті і особливо в Африці, - генсек ООН

Бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації від коронавірусу у багатих державах і запитують, коли вакцина буде доступна для них – Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш попередив, що в світі розвивається «вакцинаційний націоналізм», у результаті якого бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації від коронавірусу у багатих державах і запитують, коли вакцина буде доступна для них і коли. Про це повідомляє AP.

Гутерріш наголосив, що вакцини від коронавірусу варто розглядати як «глобальне суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті і особливо в Африці.

Генсек ООН також звернувся з проханням про виділення $4,2 мільярда протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я Covax ─ проєкту на закупівлю і доставку вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.

Гуттерріш вважає фінансування Covax єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від Covid-19.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.



