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    У світі розвивається «вакцинаційний націоналізм» ─ генсек ООН

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    Вакцини від коронавірусу варто розглядати як &laquo;глобальне суспільне благо&raquo;, доступне кожному, всюди на планеті і особливо в Африці, - генсек ООН - У світі розвивається «вакцинаційний націоналізм» ─ генсек ООН
    Вакцини від коронавірусу варто розглядати як «глобальне суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті і особливо в Африці, - генсек ООН

    Бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації від коронавірусу у багатих державах і запитують, коли вакцина буде доступна для них – Гутерріш

    Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш попередив, що в світі розвивається «вакцинаційний націоналізм», у результаті якого бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації від коронавірусу у багатих державах і запитують, коли вакцина буде доступна для них і коли. Про це повідомляє AP.

    Гутерріш наголосив, що вакцини від коронавірусу варто розглядати як «глобальне суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті і особливо в Африці.

    Генсек ООН також звернувся з проханням про виділення $4,2 мільярда протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я Covax ─ проєкту на закупівлю і доставку вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.

    Гуттерріш вважає фінансування Covax  єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

    За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від Covid-19.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.


    Теги: ООН фінансування Генсек ООН вакцинація населення коронавірус
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