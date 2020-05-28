Герус повідомив, чи зміняться тарифи на електроенергію для населення



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Герус запевнив, що цього року не буде підвищення тарифів на електроенергію для населення

Цьогоріч змін у цінах на світло не буде

Тарифи на електроенергію для населення у 2020 році залишаться на нинішньому рівні і підвищуватися не будуть.

Про це заявив очільник комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу».

Крім того, Герус наголосив, що скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт-год/місяць також не буде. Водночас, він погодився, що з часом ціна на електроенергію може зрости через інфляцію.

«Це питання дійсно обговорюється і в суспільстві, і в медіа, і серед деяких політиків і чиновників. Але в президента (Володимира Зеленського - ред.) нещодавно була нарада стосовно енергетики. Там було чітко заявлено, що найближчим часом, цього року, не буде підвищення тарифів на електроенергію для населення, і не буде скасування цієї пільгової категорії 100 кВт/год на місяць», - пояснив Герус.

Окремо він заспокоїв українців і запевнив, що найближчим часом ситуація із цінами на електроенергію буде стабільною.

«Тому хочу всіх заспокоїти: ані в цьому кварталі, ні в наступному кварталі, ні до кінця року такого підвищення не планується. Усе має бути стабільно. Не потрібно вірити різним політичним спекуляціям і маніпуляціям», - додав Андрій Герус.

До слова, нині за перші 100 кВт-год/місяць українці платять по 90 копійок, а за кожен наступний - 168 коп.

Як повідомлялося раніше, платіжки українців на електроенергію розділять на дві складові. Одна буде за сам «струм», а інша за транспортування - так звана «абонплата». Імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже від наступного року.

Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.

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