Шмигаль: Ми знайшли компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику



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Пошук компромісу між урядом та інвесторами щодо перегляду умов підтримки «зеленої» енергетики триває вже півроку

Прем'єр повідомив, що Меморандум з інвесторами у відновлювальну енергетику вже готовий до підписання

Меморандум з інвесторами у сектор відновлювальної енергетики України готовий до підписання, за винятком однієї деталі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже все, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо і будемо виходити на фініш», - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр не уточнив, щодо чого ще тривають дискусії, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписаний.

Шмигаль також повідомив, що пошук компромісу між урядом та інвесторами щодо перегляду умов підтримки «зеленої» енергетики триває вже півроку.

«Не факт, що він (фініш -ред) буде швидким, але ми знаємо і бачимо, чого хочемо. Представники «зеленої» енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдений», - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму. в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.