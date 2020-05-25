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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: Ми знайшли компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику

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    Пошук компромісу між урядом та інвесторами щодо перегляду умов підтримки &laquo;зеленої&raquo; енергетики триває вже півроку - Шмигаль: Ми знайшли компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику
    Пошук компромісу між урядом та інвесторами щодо перегляду умов підтримки «зеленої» енергетики триває вже півроку

    Прем'єр повідомив, що Меморандум з інвесторами у відновлювальну енергетику вже готовий до підписання

    Меморандум з інвесторами у сектор відновлювальної енергетики України готовий до підписання, за винятком однієї деталі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже все, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо і будемо виходити на фініш», - сказав Шмигаль.

    Прем’єр-міністр не уточнив, щодо чого ще тривають дискусії, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписаний. 

    Шмигаль також повідомив, що пошук компромісу між урядом та інвесторами щодо перегляду умов підтримки «зеленої» енергетики триває вже півроку. 

    «Не факт, що він (фініш -ред) буде швидким, але ми знаємо і бачимо, чого хочемо. Представники «зеленої» енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдений», - запевнив Шмигаль.

    Нагадаємо, раніше в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму. в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.

     

    Кабмін інвестиції Меморандум уряд альтернативна енергетика Денис Шмигаль
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