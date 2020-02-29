Герус пояснив, чому Україні вигідно збільшувати виробництво біоетанолу нова енергія



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Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, нардеп Андрій Герус

В Україні щорічно споживається біля 2 млн тон бензинів на суму близько 50 млрд грн. Приблизно 55% цього обсягу - це імпорт

Мінекоенерго планує збільшувати виробництво біопалива - біоетанолу. Для цього розроблено законопроект, яким будуть поступово збільшувати частку біоетанолу в бензині. Про це голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, нардеп Андрій Герус написав у Фейсбуці.

«На базі комітету провели нараду щодо законопроекту по використанню біопалива (біоетанолу) на ринку нафтопродуктів. У більшості європейських країн система використання біоетанолу налагоджена і автомобілісти використовують біопаливо у суміші із бензином. Україна - аграрна країна і у нас є надзвичайно великий потенціал запроваджувати європейську практику, разом із тим розвиваючи переробку у аграрному секторі», - йдеться у дописі.

Герус зазначає, що в Україні щорічно споживається біля 2 млн тон бензинів на суму близько 50 млрд грн. Приблизно 55% цього обсягу - це імпорт.

«Якщо 5% від цього буде складати біоетанол, то український ринок біоетанолу збільшиться майже у п'ять разів та складе понад 100 тис. тон у рік (біля 3 млрд грн). Виробництвом займатимуться українські заводи із української сировини, що означає нові робочі місця та виробництво українських продуктів із вищою добавленою вартістю замість експорту сировини. Разом із тим, сотні аграрних підприємств є потенційними виробниками біоетанолу, тому ніякої монополізації бути не може, впевнений, на ринку буде достатня конкуренція серед виробників», - пояснив нардеп.

За словами Геруса, більшість учасників ринку зійшлися на таких базових речах:

з 1 липня 2021 року встановлюється квота 5% для біоетанолу у суміші із бензинами. Аналізується доцільність подальшого поетапного збільшення таких квот до 7%-8%;

за невиконання цієї квоти встановлюються жорсткі покарання у вигляді штрафів (Мінеконоенерго пропонує стимули через різні ставки акцизу);

контроль здійснюється Держспоживслужбою та/або Держекоінспекцією;

змішування бензину із біоетанолом може у субєктів, які мають ліцензію на виробництво палива, а також у субєктів, які мають ліцензію на гуртову торгівлю та зберігання палива (нафтобази), мають сертифікрвану лабораторію або договір із сертифікованою лабораторією.

Нардеп підкреслив, що 5% біоетанолу у пальному означає зменешення шкідливих викидів автомобілів на 2%-3%, що сприятиме кращій екології, особливо в густонаселених містах.

«На думку фахівців, використання біопалива у таких пропорціях не погіршує якість палива і не потребує змін у паливній системі автомобіля. У багатьох країнах Європи біопаливо вже успішно використовується і його частка у суміші становить 4%-10%, а у Швеції аж 15%», - резюмував Герус.

Раніше повідомялося, що житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо.