ЗМІ оприлюднили скандальне листування Геруса про «проект щодо зелених»



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ЗМІ оприлюднили скандальне листування Андрія Геруса про зелених інвесторів

Герус вважає, що його «кинули» і має намір провести розмову з Арахамією

Скандальне листування між нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом і його колегою по фракції Андрієм Жупанином виявилася в розпорядженні TK Media.

Як випливає з листування, Андрій Жупанин, що є членом комітету з питань енергетики та послуг ЖКГ, який очолює Андрій Герус, дорікає йому в тому, що той «любить ходити між крапель».

Жупанин додає, що не збирається підписувати «проект по зелених», а значить «будете тоді з Єфімовим та Совсун пизд*чить зелених» (ймовірно, мова про члена депутатської групи «Довіра» Максима Єфімова і нардепа від «Голосу» Інну Совсун, ред).

На це Герус відповідає: «Це я між крапель? Тобі одна смс-ка прийшла, щодо мене трохи інша ситуація, чи не так?».

Жупанин вказує Герусу на те, що його «кинули».

Нардеп упевнений, що Герусу обіцяли одне, а зараз обдурили.

Герус погоджується і вказує, що це тема для окремої розмови з лідером фракції «Слуги народу» Давидом Арахамією.

Більш повна версія листування:

Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.

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